KNMI: gladheid in het hele land, behalve in het westen

In het hele land, met uitzondering van het westen, kan het verkeer te maken krijgen met gladheid. Voor het oostelijk en zuidoostelijk deel van het land (Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg) heeft het KNMI code oranje afgegeven om gladheid door ijzel. Daar kan motregen vallen die aan het wegdek vastvriest en het spiegelglad kan maken.

In Utrecht, Flevoland en de drie noordelijke provincies geldt code geel. Daar wordt de gladheid veroorzaakt door bevriezing van natte weggedeelten.

Eerder op de middag is er op grote schaal gestrooid op de snelwegen in het oostelijk deel van het land en in Limburg. Ook donderdagavond rijden volop strooiwagens, met name op de wegen in de gebieden waar code oranje geldt, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Hij drukt automobilisten op het hart om erg voorzichtig te rijden en vooral in bochten hun snelheid te matigen.

Het kan de hele avond en nacht glad zijn. Het KNMI verwacht dat de gladheid in de loop van vrijdagochtend verdwijnt.