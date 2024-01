Dode door verkeersongeval op ‘spiegelgladde’ Gelderse weg

In het Gelderse Zelhem, bij Doetinchem, is door een verkeersongeval iemand om het leven gekomen. Het incident tussen twee voertuigen gebeurde op een “spiegelgladde” weg, meldt de politie. Die waarschuwt dan ook voor “enorme gladheid”.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op de N315 Rondweg. De verongelukte persoon was de bestuurder van een van de twee voertuigen. De bestuurder van het andere voertuig raakte gewond. De politie doet onderzoek.

Op een bericht op X zegt de politie dat agenten op de plek van het ongeluk en “in de wijde omgeving” constateren dat het “enorm” glad is. “Het is spiegelglad en zelfs lopen op het wegdek is een uitdaging”, aldus de politie Gelderland.

Momenteel is code oranje van kracht in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg wegens ijzel.