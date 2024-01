In Avenhorn is een persoon donderdagavond zwaargewond geraakt als gevolg van een steekpartij. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde in een tuin van een pand aan de Alver in de Noord-Hollandse plaats. Drie personen waren betrokken bij het incident, waarover geen verdere informatie bekend is.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.