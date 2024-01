OMT-lid Menno de Jong opvolger Jaap van Dissel bij RIVM

Menno de Jong wordt per 1 mei de nieuwe directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van gezondheidsinstituut RIVM, zo meldt deze organisatie. Hij is daarmee de opvolger van Jaap van Dissel, die in april met pensioen gaat. Van Dissel verwierf tijdens de coronacrisis grote landelijke bekendheid. De Jong was toen lid van het Outbreak Management Team (OMT).

Hij is als hoogleraar verbonden aan Amsterdam UMC (Universitair Medisch Centrum) en blijft er een dag in de week werkzaam.

Sinds 2020 is hij in Amsterdam hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie. De Jong werd in 2007 benoemd tot hoogleraar Klinische Virologie aan de Universiteit van Amsterdam. “Zijn huidige wetenschappelijke activiteiten richten zich voornamelijk op klinisch en toegepast onderzoek naar infecties met luchtwegvirussen, zoals griep en Covid-19”, aldus het RIVM.

Het RIVM is blij met zijn komst: “We zochten naar een autoriteit, leider en specialist op het gebied van infectieziektebestrijding, met goede relaties met onze partners in infectieziektebestrijding in Nederland en daarbuiten, die verbinding met de andere domeinen van het RIVM blijft versterken, en die ook nog een leuke collega is”, aldus directeur Hans Brug. En dat is volgens hem dus gelukt.