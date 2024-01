Uit auto gegooid vuurwerk verwondt vrouw die met kinderen liep

Een voetgangster is op nieuwjaarsdag in Oisterwijk gewond geraakt nadat er vanuit een rijdende auto zwaar vuurwerk naar haar was gegooid. De vrouw liep daar met haar dochter en kleinkinderen. Ze moest zich met beenletsel in het ziekenhuis laten behandelen. De politie is op zoek naar de bestuurder en vraagt om tips.

De auto reed rond 14.30 uur vanaf de Burgemeester Verwielstraat de Stationsstraat op in de Brabantse plaats. Het gaat om een witte personenauto met vier deuren. Er is aangifte van het voorval gedaan.

De politie roept ook mensen op zich te melden als zij die dag op een andere plek iets soortgelijks hebben meegemaakt.