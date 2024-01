Staatssecretaris Heijnen verwacht eerste kind

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) verwacht haar eerste kind, samen met haar partner Eric. Dat meldt haar ministerie donderdag. Naar verwachting wordt Heijnen in juli moeder.

“Eric en ik kijken er enorm naar uit om onze zoon of dochter deze zomer in onze armen te kunnen sluiten”, zegt de staatssecretaris in een verklaring. Ze blijft tot die tijd zoveel mogelijk aan het werk en gaat waarschijnlijk in juni met verlof.

“Nu de eerste maanden van de zwangerschap achter de rug zijn, voel ik mij gelukkig relatief goed”, aldus Heijnen. “Het reces was zeer welkom en heeft ervoor gezorgd dat ik met energie aan de komende periode kan beginnen.”

Als er in de zomer nog geen nieuw kabinet is, is Heijnen de tweede bewindspersoon die onder kabinet-Rutte IV met zwangerschapsverlof gaat. Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ging begin december als eerste minister met verlof, en is vorige week bevallen van haar zoon Titiaan. Dat een staatssecretaris met zwangerschapsverlof ging, kwam al wel eerder voor.