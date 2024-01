Leiding gemeenteraad Rotterdam wist al jaar van vertrek Aboutaleb

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, heeft de leiding van de gemeenteraad een jaar geleden laten weten dat hij zijn termijn niet zou afmaken. In de zomer heeft hij de knoop doorgehakt, en in augustus is de commissaris van de Koning in Zuid-Holland op de hoogte gebracht. Dat zei Aboutaleb donderdag in zijn nieuwjaarsrede voor de gemeenteraad.

Aboutaleb kondigde dinsdag aan dat hij in het najaar vertrekt als burgemeester, na ruim vijftien jaar. “In mijn jaargesprek van ruim een jaar geleden liet ik uw presidium weten mijn derde termijn niet af te maken”, zei Aboutaleb. Door dit najaar te vertrekken, heeft de gemeenteraad volgens hem de tijd om ruim voor de komende verkiezingen een opvolger te kiezen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2026. Aboutaleb begon in 2021 aan zijn derde termijn als burgemeester, die tot 2027 liep.

De burgemeester nam het in zijn toespraak op voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa. “Bedrijven hebben profijt van deze mensen met een zwakke rechtsbescherming, maar steden als Rotterdam moeten de problemen opvangen”, stelde hij. Aboutaleb gaf aan dat deze mensen een betere bescherming verdienen. Veel arbeidsmigranten hebben geen goed onderdak, ze slapen op straat. “Mensen zijn niet gemaakt om onder een brug te slapen”, aldus Aboutaleb.

Aboutaleb zei ook dat Rotterdam de vorming van een nieuw kabinet goed in de gaten houdt. “De problemen waar we in de stad tegenaan lopen, zijn deels het gevolg van internationale ontwikkelingen, maar deels ook gerelateerd aan rijksbeleid. Zoals inkomenspolitiek, sociale zekerheid, woningbouw en zorg. Bovendien zijn ze aan elkaar gerelateerd. Armoede ondermijnt de gezondheid, armoede beïnvloedt je kansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt.”