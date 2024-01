Dankteken voor verzetsmensen onthuld in Amsterdam

In de binnentuin van het nog te openen Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam is woensdag een oorlogsmonument onthuld. Het ‘Dankteken’ is een initiatief van een groep Joodse Nederlanders, om verzetsmensen en onderduikverleners uit de Tweede Wereldoorlog te bedanken.

Het Nationaal Holocaustmuseum wordt gevestigd in de voormalige Hervormde Kweekschool tegenover de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan. Op die plek dreven de bezetters in de oorlog Joden bij elkaar om ze op transporten naar concentratiekampen te zetten. Heel jonge kinderen werden in een crèche naast de kweekschool ondergebracht. Dat gaf de directrice van de crèche en anderen de gelegenheid om deze kinderen stiekem over een erfafscheiding te tillen. Ongeveer zeshonderd kinderen zijn op die manier gered.

Maurits Cohen is zo’n gered kind. Samen met andere Joodse Nederlanders nam hij het initiatief voor het monument, ontworpen door beeldend kunstenaar Gabriel Lester. “Ik ben nu de vader, grootvader en overgrootvader van 29 mensen. Dankzij mijn redders sta ik hier. Het heeft te lang geduurd totdat wij onze dank via een dergelijk monument hebben getoond”, zei Cohen eerder.

Het Nationaal Holocaustmuseum opent op 11 maart en vertelt de geschiedenis van de Joden in Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.