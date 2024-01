Advocaat Bouterse: mijn cliënt wist mogelijk niet van de afspraak

De veroordeelde Surinaamse ex-president Desi Bouterse (78) wist mogelijk niet dat hij dinsdag om 18.00 uur (plaatselijke tijd) werd verwacht in een zorghotel in Paramaribo, zegt zijn advocaat Irvin Kanhai. “Ik heb geen rechtstreeks contact met de mensen. Ik moet het via iemand doen”, zegt de raadsman tegen het ANP.

Kanhai heeft wel aan de tussenpersoon laten weten dat hij met het Openbaar Ministerie (OM) had afgesproken dat Bouterse om gezondheidsredenen in het RCR Medical Centre mocht beginnen aan zijn celstraf van twintig jaar. Vóór het gesprek met het OM op dinsdag, had hij daarover geen contact gehad met zijn cliënt.

De andere voortvluchtige veroordeelde, Iwan Dijksteel, moest zich dinsdag melden bij een gevangenis om vijftien jaar uit te zitten. Toen beide veroordeelden niet kwamen opdagen, gaf het Openbaar Ministerie opdracht tot huiszoeking in de woningen van de twee, dinsdagnacht. Zij waren niet thuis.

Woensdag verschenen politieopsporingsberichten en ook Interpol wordt ingeschakeld. Advocaat Kanhai betreurt het dat er een volgens hem vervelende, onrustige sfeer wordt gecreëerd. “Als ze mij wat ruimte hadden gegund, was het misschien wel gelukt om contact met ze te krijgen, maar die ruimte is mij niet gegund.”

Het gaat niet om de eerste de beste burger, benadrukt Kanhai. “Het gaat om een ex-president en bovendien gaat het om iemand die veertig jaar toonaangevend is geweest in de Surinaamse politiek. En het gaat om iemand die een hele grote aanhang heeft, iemand met een vrij hoge leeftijd. Daar zullen we rekening mee moeten houden.”

Kanhai stelde het OM voor dat zijn cliënt zich zou melden in het ruim opgezette zorghotel aan de Surinamerivier. Het OM ging daarmee akkoord. De advocaat heeft regelmatig gezegd dat hij zijn cliënt kent als iemand die het hoofd buigt voor recht en wet. “Ik ben advocaat, ik vind dat het wel nageleefd moet worden. Maar er zijn ook maatschappelijke omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden bij die naleving en recht is meer dan wet alleen.”

Ex-legerleider Desi Bouterse is op 20 december, na een proces van ruim zestien jaar, veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. De politicus speelde volgens het Hof van Justitie een leidende rol bij de moord op vijftien ongewapende tegenstanders van zijn militaire bewind, op 8 december 1982. Zijn vier medeveroordeelden kregen vijftien jaar straf. Drie van hen hebben zich op 12 januari gemeld bij een strafinrichting.