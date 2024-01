Europese rechter beslist of MH17-informatie geheim mag blijven

Het Europees Hof van Justitie bepaalt donderdag of het kabinet informatie over de aanloop naar de ramp met vlucht MH17 geheim mag houden. RTL Nieuws vroeg op wat Nederland voor de ramp aan meldingen had binnengekregen over het Oekraïense luchtruim, maar het kabinet wil die niet vrijgeven.

Na het neerhalen van het passagiersvliegtuig met 298 inzittenden door pro-Russische rebellen, bijna tien jaar geleden, rees al gauw de vraag waarom er nog gevlogen werd boven Oost-Oekraïne. Daar waren toen al maanden gevechten tussen opstandelingen en het Oekraïense leger.

Als het hof in Luxemburg donderdagochtend in het voordeel van RTL Nieuws beslist, krijgt dat de gevraagde informatie niet meteen in handen. Het hof doet een principe-uitspraak. Met de uitleg van de Europese rechter in de hand moet de Raad van State vervolgens bepalen of de stukken inderdaad openbaar moeten worden.

Een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie raadde het vorig jaar aan om RTL Nieuws ongelijk te geven. Het hof volgt het advies van de advocaat-generaal vaak, maar niet altijd.