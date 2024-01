Kabinet verlengt uitkoopregeling piekbelasters

Het kabinet wil de uitkoopregeling voor piekbelasters van stikstof verlengen. Dat bevestigt een ingewijde vrijdag tegenover ANP. Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat de regeling tot 31 december open blijft, maar over de precieze datum kan de ingewijde niets zeggen.

Ongeveer drieduizend bedrijven komen in aanmerking voor de zogeheten Lbv-plus-regeling, die inhoudt dat de overheid 120 procent van hun waarde betaalt. De bedrijven, vooral veehouders, moeten zich uiterlijk 5 april aanmelden. Maar dan zijn andere regelingen waarmee zij hun stikstofuitstoot kunnen verminderen nog niet open. Een regeling die boeren moet helpen om minder dieren op hetzelfde oppervlakte te hebben, opent bijvoorbeeld in mei.

“Ik vind het ontzettend belangrijk dat ondernemers de tijd hebben voor een zorgvuldige afweging”, zei stikstofminister Christianne van der Wal vrijdag na de ministerraad. Daarom heeft ze laten onderzoeken of de regelingen langer open kunnen blijven. Begin volgende week maakt de minister meer bekend.

Tot en met woensdag hadden 489 piekbelasters zich aangemeld voor de Lbv-plus-regeling, schrijft Van der Wal in een antwoord op vragen van de Eerste Kamer. Nog eens 506 bedrijven hebben zich gemeld voor de Lbv-regeling, waarbij ze 100 procent van hun bedrijfswaarde uitbetaald krijgen, en van 259 bedrijven is niet duidelijk voor welke regeling ze een aanvraag hebben ingediend. Het is niet zeker of al deze bedrijven zich daadwerkelijk laten uitkopen.