Minister volgt Zaanse vergunningsplicht glazenwassers met interesse

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) kijkt met veel interesse naar de vergunningsplicht die in Zaanstad een einde moet maken aan malafide praktijken bij glazenwassers. “Ik ga het zeker goed volgen, en heb contact met de burgemeester om te kijken: hoe helpt het er nou.” Intussen werkt het kabinet aan betere regels, blijft de arbeidsinspectie controleren én wijst de bewindsvrouw op de verantwoordelijkheid van de consument.

Glazenwasserijen uit Zaanstad mogen straks niet zonder vergunning werken. Burgemeester Jan Hamming hoopt zo een einde te maken aan de praktijken van foute glazenwassers, die zich schuldig maken aan geweld en zaken als afpersing, oplichting, uitbuiting en witwassen. Het zou vooral gaan om Turkse Nederlanders die Turkssprekende Bulgaren uitbuiten. Eigenlijk wil Hamming een landelijke regeling voor de glazenwassersbranche.

“Het signaal is heel erg duidelijk”, zegt Van Gennip erover. Ze benadrukt dat ze al veel maatregelen voorbereidt om misstanden met arbeidsmigranten tegen te gaan. Onder meer het aanscherpen van regels rond zzp’ers, waardoor duidelijker wordt wanneer iemand een zelfstandige is en wanneer iemand eigenlijk in loondienst moet worden genomen. “Dat gaat echt helpen in dit geval.” Het kabinet werkt ook aan een plan om ‘ernstige benadeling’ als misdaad in de wet op te nemen. “Want mensenhandel bewijzen is heel erg moeilijk”, maar met ernstige benadeling als misdaad kunnen uitbuiters beter worden aangepakt.

Intussen moet de arbeidsinspectie goed toezicht houden, en dat gebeurt ook, aldus Van Gennip. Hoewel de inspectie zelf heeft aangegeven dat het handhaven op misstanden met arbeidsmigranten “dweilen met de kraan open” is, geeft de minister aan dat het ook een “uitstralingseffect” heeft als er wordt gehandhaafd. Bedrijven realiseren zich volgens haar dan: “wat ik hier doe kan niet, en er is een pakkans”.

“Het is hoog tijd om de manier waarop we met arbeidsmigranten omgaan in Nederland veel steviger aan te pakken en dat zijn we ook aan het doen”, concludeert de bewindsvrouw. Tegelijkertijd hebben consumenten die zo’n glazenwasser inhuren ook een verantwoordelijkheid, benadrukt zij. “Verdiep je er een beetje in”, roept Van Gennip op. Zo kunnen mensen bij het afrekenen navragen hoe de zaken bij een bedrijf zijn geregeld. Signalen dat iets niet pluis is, kunnen zij doorgeven aan de arbeidsinspectie.