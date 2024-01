Organisator evenement Jaarbeurs begrijpt ophef over prediker niet

De organisator van het evenement in de Jaarbeurs in Utrecht begrijpt niets van de ophef rond de omstreden prediker Mohamed Hoblos. De Dawah-Groep had hem uitgenodigd als gastspreker, maar hem is de toegang tot Nederland ontzegd omdat hij geregistreerd staat in het in het Schengen Informatie Systeem (SIS), waarin Europese landen informatie over onder meer extremisten delen.

De organisatie zegt niet op de hoogte te zijn geweest dat hij niet welkom is in het Schengen-gebied. “Ook is het beeld dat wij van hem hebben anders dan het beeld zoals wij nu lezen in diverse media.” Ze laat weten geen voorbeelden te kennen waarbij de prediker “zelf als individu ooit concreet in verband is gebracht met, verdacht is geweest van, laat staan vervolgd is voor betrokkenheid in welke vorm dan ook van (het ronselen voor) terrorisme”.

Volgens de Dawah-Groep is “Hoblos een islamitische prediker met een grote populariteit binnen de islamitische gemeenschap in het Westen”. Hem is gevraagd een “een motiverende lezing te geven over het doel van het leven, hoe een goede moslim te zijn voor je naasten en hoe een aanwinst te zijn voor de maatschappij”.

ChristenUnie, SGP, BBB, VVD en CDA drongen aan op een inreisverbod voor de Australiër, die onder meer het geweld van de radicaal-islamitische Palestijnse beweging Hamas verheerlijkt en ook andere moslims oproept dat volmondig te steunen. Justitieminister Dilan Yeşilgöz liet weten dat Hoblos niet welkom is, omdat “voor mensen die extremistisch gedachtegoed uitdragen in Nederland geen plaats is”.

De Dawah-Groep zegt dat de intenties en gevaren die aan Hoblos worden toegeschreven haaks staan op waarvoor zij staat en “haaks staan op hetgeen Hoblos was gevraagd om over te spreken. Wij zijn ervan overtuigd dat als de lezing had plaatsgevonden het een zeer positieve lezing was geweest en hiervan achteraf op geen enkele wijze dergelijke omschrijvingen van toepassing zouden zijn.”