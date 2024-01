Onderzoek: veel grensoverschrijdend gedrag in muzieksector

In de muziekbranche is grensoverschrijdend gedrag een groot probleem. Uit onderzoek dat Taskforce GO! heet laten uitvoeren, blijkt dat van bijna duizend ondervraagde muziekprofessionals meer dan de helft de afgelopen vijf jaar wel eens te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Taskforce GO! is een werkgroep die is opgericht nadat de misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland aan het licht kwamen.

Annabel Heijen, voorzitter van de werkgroep, zegt bij Nieuwsuur “heel erg geschrokken” te zijn van de resultaten. “We wisten dat The Voice geen incident was, maar de cijfers zijn echt heel heftig. Niet alleen voor de mensen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, maar voor de hele muzieksector: mensen vertrekken soms uit onveiligheid.”

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen, mensen met een migratieachtergrond én mensen tussen de 25 en 34 jaar oud het kwetsbaarst zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Van alle incidenten wordt minder dan 10 procent gemeld. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat het aanspreken van collega’s slechte gevolgen kan hebben voor hun carrière. En van het aantal meldingen dat binnenkomt, zou met 48 procent niets gedaan worden. “Dat willen we verder onderzoeken, want dat werkt heel demotiverend als je iets overkomt”, aldus Heijen. In Nederland is er Mores Online voor het melden van ongewenste omgangsvormen in de creatieve sector.

Volgens Heijen zijn een vaak informele werksfeer en onzichtbare machtsverhoudingen in de muzieksector een voedingsbodem voor grensoverschrijdend gedrag. “Het gedrag vindt het meest plaats in een informele setting, zoals op een feestje na afloop van een optreden”, zegt de voorzitter van Taskforce GO! De muzieksector moet daarom “veiliger en inclusiever”.

Vrijdag start een landelijke campagne genaamd Ik zet de toon, die is gericht op de muzieksector. Meerdere ambassadeurs uit de muzieksector spreken zich tijdens muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen uit voor een veilige en inclusieve muzieksector.