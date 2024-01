Zeer grote brand in huis met rieten dak in Amersfoort

In Amersfoort woedt in de nacht van zondag op maandag in een woning aan de Barchman Wuytierslaan een zeer grote brand. De brandweer is met veel wagens en personeel uitgerukt, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Het gaat om een vrijstaand pand met een rieten dak. De bewoners hebben de woning veilig kunnen verlaten.

Door het rieten dak zijn er rietbrandspecialisten van de brandweer aanwezig bij de bluswerkzaamheden. Het gaat volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht om een twee-onder-een-kapwoning. Slechts een van de twee woningen is bewoond. De brand begon daar, maar lijkt zich inmiddels over het volledige dak te hebben verspreid. De brandweer probeert het pand zoveel mogelijk te redden, maar het is nog de vraag in hoeverre dat zal lukken.

Er is volgens de woordvoerder sprake van de nodige rookontwikkeling, maar er staan weinig andere woningen dicht om het pand heen. Daardoor hoeven er geen andere huizen te worden ontruimd.