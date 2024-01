Weeronline: tweede storm van het jaar 2024 een feit

Voor de tweede keer dit jaar stormt het officieel in Nederland. Op Vlieland en in IJmuiden waait het al meerdere uren met windkracht 9. Daarmee is sprake van een daadwerkelijke storm, meldt Weeronline. Het gaat om Isha, die eerder al over het Verenigd Koninkrijk en Ierland raasde. Omdat het op 21 december ook al stormde, is Isha de derde storm van het winterseizoen 2023-2024.

Er komen ook zware windstoten voor. De zwaarste windstoot werd tot dusver gemeten in IJmuiden en had een snelheid van 110 kilometer per uur. Op Vlieland werd een windstoot gemeten van 109 kilometer per uur.

Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid bij ten minste één KNMI-station in Nederland over een heel uur uitkomt op windkracht 9, legt Weeronline uit.