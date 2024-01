Al meer dan tienduizend stemmen op alternatieve radioprijs

De alternatieve radioprijs die in het leven is geroepen door een groep vrouwelijke radiomakers krijgt online veel bijval. Al meer dan tienduizend mensen hebben gestemd, zei mede-initiatiefnemer Astrid de Jong dinsdag in de NPO 1-talkshow Op1.

“Van tevoren zeiden een paar mensen die er verstand van hebben: een paar honderd stemmen zou leuk zijn”, vertelde De Jong over de actie. “Ik zag dit niet aankomen.”

De prijs van beste Radiovrouw 2023 werd bedacht omdat dit jaar geen enkele vrouw kans maakt op de RadioRing, die sinds afgelopen jaar genderneutraal is. De groep vrouwelijke dj’s vindt dat jammer omdat de verdeling tussen mannen en vrouwen in de radiowereld “nog lang niet gelijk” is.

AVROTROS, de organisator van de RadioRing, noemde de komst van de prijs eerder dinsdag “jammer”. “Het aanpassen van onze prijs is juist bedoeld voor het bevorderen van gelijkwaardigheid”, liet een woordvoerder weten.