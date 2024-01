Derde storm van het jaar is een feit

Opnieuw is het tot storm gekomen. In Vlissingen en IJmuiden kwam het in de nacht van dinsdag op woensdag tot een gemiddelde windkracht 9. Hiermee is officieel sprake van storm en daarmee is het al de derde storm van het jaar, meldt Weeronline. Deze storm heeft de naam Jocelyn gekregen.

Eerder deze week trok storm Isha over het land en op 2 januari hadden we te maken met storm Henk. Met storm Pia op 21 december is dit al de vierde storm van het winterseizoen.

Er is niet alleen sprake van storm, er komen ook zware windstoten voor. De zwaarste windstoot is gemeten in Vlissingen met 99 kilometer per uur. Bij Schiphol werd een windstoot van 97 km per uur gemeten. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9.

Woensdagochtend begint nog onstuimig, maar geleidelijk neemt de wind in kracht af.