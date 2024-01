Studie: grote stad minder aantrekkelijk voor creatieve industrie

De grote steden in Nederland worden minder aantrekkelijk voor de creatieve industrie, zoals de kunsten, cultureel erfgoed, media, entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Tot die conclusie komt netwerkorganisatie Media Perspectives na eigen onderzoek.

Grote steden als Amsterdam en Rotterdam tellen nog steeds de meeste banen in deze sector. Maar het tempo van de banenaanwas zwakt er wel duidelijk af. Elders in het land neemt de groei de laatste jaren juist toe.

Amsterdam is tussen 2012 en 2022 bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 22 procent van de totale groei van banen in de creatieve industrie. Maar wordt alleen gekeken naar de laatste jaren, van 2019 tot en met 2022, dan was de hoofdstad maar goed voor 11 procent van de groei. Dit terwijl het landelijk gemiddelde groeicijfer voor banen in de sector in die laatste periode zelfs hoger was dan over het gehele onderzochte decennium.

“Het lijkt er op dat traditionele voordelen van grote steden voor de creatieve industrie nu deels ombuigen naar nadelen voor ondernemers in die sector”, constateren de onderzoekers. Ze wijzen onder meer op het tekort aan betaalbare woonruimte in de grootste steden en het ontbreken van geschikte huisvesting voor ondernemingen.

Volgens het rapport van Media Perspectives heeft de creatieve industrie in Nederland zich inmiddels goed hersteld van forse klappen die de sector tijdens de coronacrisis opliep. Verder valt de onderzoekers op dat het aantal zzp’ers blijft toenemen. In 2022 werd bijna 52 procent van de in totaal 390.000 banen in de creatieve industrie ingevuld door zelfstandigen.