Bart Kemp stopt als voorman Agractie

Bart Kemp stopt als voorman van boerenorganisatie Agractie Nederland. De scheidend voorzitter, die eind februari terugtreedt, zegt in het AD woensdag dat zijn organisatie oplossingen heeft aangedragen en een integrale visie voor landbouw heeft uitgewerkt. “Nieuwe politieke partijen zijn aan zet. Ik heb mijn nek uitgestoken en met vuur onze belangen op de agenda gezet. Maar het is nu tijd voor een nieuwe fase”, aldus Kemp in de krant.

Schapenhouder Kemp zegt het werk voor Agractie niet te gaan missen. “Het is enorm hectisch geweest. Eigenlijk ontstond het per ongeluk. Ik stuurde een appje nadat ik boos was over wat er in de politiek werd gezegd. Tegen een groep collega’s stelde ik: ‘We zullen ze het een keer gaan vertellen in Den Haag’. En dan is het: wie a zegt, moet b zeggen.”

Het eerste grote boerenprotest op het Malieveld in 2019 was bedoeld als eenmalige actie, zegt Kemp in het AD. “Maar toen kwamen er allerlei bestuursleden bij en hebben we het als Agractie voortgezet. De vertrekkend voorman stelt dat het belangrijk is dat Agractie wordt voortgezet. “Maar het is niet mijn levenswerk.”