Code geel om zware windstoten

Vooral in het noorden en westen komen woensdag zware windstoten voor van 75 tot 85 kilometer per uur. Het KNMI heeft voor alle provincies behalve Noord-Brabant en Limburg hiervoor een code geel afgegeven.

“De windstoten hangen samen met lagedrukgebied Jocelyn”, aldus het weerinstituut. In de nacht van dinsdag op woensdag kwam het in Vlissingen en IJmuiden tot een gemiddelde windkracht 9, waarmee officieel sprake is van storm. De hardste windstoot werd gemeten in Vlissingen met 99 kilometer per uur.

In het Waddengebied trekt de wind woensdagochtend aan met windstoten uit het zuidwesten van 95 kilometer per uur. Dat kan hinder opleveren voor verkeer en buitenactiviteiten. In de ochtend draait de wind naar het westen en gaat het in de zuidelijke helft van Nederland minder hard waaien. In het noorden neemt de wind pas in de loop van woensdagmiddag af.