Pegida doet nieuwe aanvraag voor koranverbranding in Arnhem

Pegida-voorman Edwin Wagensveld wil op 23 maart opnieuw proberen een koran te verbranden in Arnhem. Hij heeft dat aangemeld bij de gemeente. Arnhem moet volgens een woordvoerder van burgemeester Ahmed Marcouch nog beoordelen of er toestemming wordt gegeven voor de koranverbranding.

Wagensveld wilde op 13 januari ook een koran verbranden op het Jansplein in de stad. Er kwamen echter heel veel tegendemonstranten opdagen, die niet naar een andere plek wilden gaan. Het kwam tot ongeregeldheden met de mobiele eenheid (ME), waarbij onder meer Wagensveld lichtgewond raakte. Uiteindelijk moest Marcouch de bijeenkomst met een noodbevel laten ontbinden.

De lokale fractie van DENK heeft voor woensdagavond een interpellatiedebat in de Arnhemse gemeenteraad aangevraagd over de gebeurtenissen op 13 januari. De fractie wil net als een aantal moslimorganisaties weten waarom Marcouch toestemming gaf voor de actie van Pegida. Marcouch verklaarde al dat het verbranden van korans in Nederland niet verboden is en dat de actie van Pegida onder het demonstratierecht valt. Er is vooraf veel overleg geweest over de actie, onder meer met politie, justitie en moslimgroepen, maar er was volgens hem geen reden voor een verbod.

Amnesty International staat achter de houding van Marcouch, blijkt uit een bericht op X. “Wij vinden het positief dat de burgemeester het geweld veroordeelt, dat gebeurt te weinig, en wij staan achter zijn besluit de demonstratie niet vooraf te verbieden. Want een verbod vanwege de inhoud, hoe stuitend dan ook, is in strijd met de mensenrechten”, aldus Amnesty. Arnhem verwacht woensdagavond bij de raadsvergadering veel moslims als toehoorder.