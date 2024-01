Samsom weg als stille kracht klimaatbeleid EU

Diederik Samsom stopt als rechterhand van klimaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra. Samsom geldt als de architect van het ambitieuze klimaatbeleid van de EU van de laatste jaren.

De 52-jarige Samsom trad in 2019 aan als kabinetschef van Frans Timmermans, die als tweede man van de Europese Commissie het klimaat onder zijn hoede kreeg. Toen Timmermans afgelopen zomer vertrok om GroenLinks-PvdA te gaan leiden, bleef Samsom aan om zijn opvolger Hoekstra bij te staan. Nu vertrekt hij alsnog, bevestigt Hoekstra’s kabinet na berichtgeving van de NOS.

PvdA’er Samsom en CDA’er Hoekstra gaan goed uit elkaar, zegt Samsom. Ze werkten afgelopen tijd nauw samen aan de twee belangrijke opdrachten die nog op Hoekstra lagen te wachten toen hij in oktober aantrad. De eerste, de klimaattop in Dubai, is achter de rug. Met de tweede, het klimaatdoel voor 2040, komt de commissie over twee weken.

Daarna zit het werk er voor de huidige Europese Commissie ongeveer op. Na de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni treedt een nieuwe commissie aan. Nederland mag dan ook een nieuwe Eurocommissaris voordragen. Als er dan een nieuw kabinet is, is het onzeker of dat Hoekstra een verlenging gunt.