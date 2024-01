Brabant verbiedt chemische stoffen op pachtgrond rond Natura 2000

De provincie Noord-Brabant verbiedt het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Het verbod geldt vanaf 1 januari 2025 op grond die eigendom is van de provincie en door boeren wordt gepacht. Op provinciale gronden die binnen 1 kilometer van een Natura 2000-gebied liggen, mag dan geen kunstmest en chemische gewasbescherming worden gebruikt.

VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant hadden vorig jaar in hun coalitieakkoord opgeschreven dat de provincie op dit gebied “het goede voorbeeld” moet geven. Het provinciebestuur heeft dat voornemen nu vastgelegd.

“We zijn de meest vooruitstrevende provincie van Nederland als het gaat om de duurzame inzet van onze eigen grond”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA). “Dit is daarbij een belangrijke volgende stap. De grond in Brabant is schaars, dus moeten we er verstandig mee omgaan.”

De provincie biedt pachtgronden aan via openbare inschrijving. Bij nieuwe contracten geldt vanaf komend jaar het verbod. “Een belangstellende kan zélf bepalen welke pachtprijs geboden wordt”, zegt een woordvoerder. “Als provincie houden we rekening met lagere pachtopbrengsten, omdat we strengere eisen stellen aan onze gronden.”

Het Brabantse provinciebestuur hoopt dat andere grondeigenaren dit voorbeeld volgen. Heel wat partijen die grond bezitten in de provincie hebben gezamenlijk de ambitie onderschreven om het gebruik daarvan te verduurzamen, om zo de natuur te beschermen en de kwaliteit van water en bodem te verbeteren.