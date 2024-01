Nederlands ‘kopstuk’ van drugshandel opgepakt in Spanje

De Spaanse politie zegt een van de meest gezochte criminelen van Nederland te hebben gearresteerd. Hij zou voorkomen in talloze politieonderzoeken en in Spanje fungeren als een belangrijke connectie voor verschillende organisaties die zich bezighouden met de handel in drugs en witwassen.

Volgens Het Parool en De Telegraaf gaat het om Karim B. Hij is de oudere broer van de in 2014 geliquideerde Samir ‘scarface’ Bouyakhrichan.

In totaal zijn er zes mensen in de provincie Málaga en in de Spaans enclave Melilla aan de Noord-Afrikaanse kust gearresteerd op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Daarbij heeft de politie een bedrag van 75.000 euro in beslag genomen, evenals sieraden ter waarde van 10.000 euro en twee vuurwapens. Verder is er beslag gelegd op 172 panden ter waarde van 50 miljoen euro en 148 bankrekeningen met daarop 3 miljoen euro.

Aan de arrestaties en huiszoekingen ging ruim vijf jaar onderzoek vooraf. Het onderzoek begon in juni 2018. De criminele organisatie zou zich volgens de Spaanse politie op grote schaal bezig hebben gehouden met witwasoperaties, waarbij het in totaal zou gaan om minimaal 6 miljoen euro.

De Nederlander wordt door de Spaanse autoriteiten omschreven als een gevaarlijke crimineel en een bekende drugshandelaar aan de Costa del Sol die een fortuin heeft verdiend aan internationale cocaïnehandel.

De organisatie zou zich uitstrekken over landen als Marokko, de Dominicaanse Republiek, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Spanje. De mannen zouden gebruikmaken van het zogeheten hawala-bankieren en van stromannen om aanzienlijke bedragen wit te wassen.