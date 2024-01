Idee Aboutaleb over mediastilte geweld onverstandig, vindt NVJ

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt het “geen goed idee” om terughoudend te zijn met de berichtgeving aan de media over zware geweldsincidenten, zoals explosies en beschietingen van woningen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam opperde eerder donderdag dit idee in de vergadering van Rotterdamse gemeenteraad.

Volgens Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, is bijna niemand gebaat bij geheimhouding. “Niet alleen de journalistiek, maar ook betrokkenen, omwonenden en burgers zijn gebaat bij tijdige en adequate berichtgeving die nodig is om indianenverhalen en maatschappelijke onrust te voorkomen.”

Volgens Aboutaleb controleren drugsbazen “in een ver land” via de media of de aanslag geslaagd is, om zo tot betaling aan de aanslagpleger over te gaan. “We overwegen als driehoek, en dat is zeer uitzonderlijk, de actieve communicatie over de explosies niet meer te doen,” aldus de burgemeester.

Bruning is niet onder de indruk van deze argumenten. “Criminelen hebben genoeg communicatiemiddelen om erachter te komen of een aanslag is geslaagd. Mediastilte zal daarop geen invloed hebben.”

Het idee van de mediastilte kon ook bij leden van de gemeenteraad op weinig enthousiasme rekenen. Zowel de coalitiepartijen als de oppositie stelden vraagtekens bij de wettelijke haalbaarheid ervan. Ook stellen ze dat berichtgeving in de media van belang is voor hun werk.