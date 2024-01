Adema denkt toch aan kleinere brandcompartimenten in stallen

Demissionair landbouwminister Piet Adema overweegt toch om de grootte van brandcompartimenten in stallen te beperken. Dat schrijft hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om opdelingen (bijvoorbeeld met een muur) die moeten voorkomen dat een brand zich uitbreidt. Of en wanneer zulke regels worden ingevoerd, is nog niet bekend.

In 2022 schreef Adema’s voorganger Henk Staghouwer nog dat de voordelen van strengere regels niet opwegen tegen de lasten voor veehouders om aan de regels te kunnen voldoen. Daarom zette hij liever in op andere maatregelen. Na “nader overleg” heeft Adema toch een andere beslissing genomen. Een brand in een grote stal kan meteen veel dierlijke slachtoffers opleveren, redeneert de minister. “Dat risico moet verkleind worden.”

Veehouders worden hoe dan ook niet verplicht om hun stallen te gaan verbouwen, weet Adema al. Nieuwe regels zouden alleen van toepassing zijn op nieuwe stallen of stallen die toch al worden verbouwd. Voor bestaande stallen werkt de minister aan verplichte keuringen van brandveiligheid en elektra.

Naar verwachting komt Adema eind dit jaar met meer duidelijkheid. “Iedere stalbrand is er een te veel en verschrikkelijk voor de dieren en alle betrokken”, schrijft hij. “Het is daarom van groot belang dat het aantal stalbranden en het aantal dodelijke dierlijke slachtoffers flink wordt teruggedrongen.”