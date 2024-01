AD in beroep tegen publicatieverbod opnames Peter R. de Vries

Het AD gaat in hoger beroep tegen het publicatieverbod van de rechtbank Amsterdam. Hoofdredacteur Rennie Rijpma zegt in een bericht op de website van de krant te bestuderen op welke manier “we het snelste in hoger beroep kunnen gaan”. Eerder liet Rijpma nog weten een hoger beroep te overwegen.

De rechter bepaalde vrijdag dat de krant niet mag publiceren over geluidsopnames die gemaakt zijn door wijlen Peter R. de Vries en die in het bezit zijn van de krant. Royce de Vries en de Orde van Advocaten wilden met een kort geding publicatie voorkomen.