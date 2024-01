Winnaar 23e seizoen De Slimste Mens bekend

Acteur Joes Brauers heeft het 23e seizoen van De Slimste Mens op zijn naam geschreven. Hij won de finale van de populaire KRO-NCRV-kennisquiz van fotograaf Jan Dirk van der Burg. Eerder in de uitzending viel cabaretier Tim Hartog al af.

Van der Burg was vooraf favoriet voor de zege. Hij keerde vrijdag terug in het spel als sterkste speler van deze winterreeks. Brauers stroomde donderdag in als één na beste van het seizoen.

In een spannende finale bleven Van der Burg en Brauers dicht bij elkaar. De laatste leek al op weg naar de overwinning maar wist het definitieve goede antwoord over regisseur Steve McQueen niet te noemen. Daarna wist zowel Van der Burg als Brauers niets te associëren met de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez, waarmee er een gelijke stand ontstond: beiden hadden nog acht seconden over.

Omdat Brauers als laatste gesproken had, mocht hij de genadeklap uitdelen door te zeggen dat Beef Wellington een gerecht is. De acteur kreeg de trofee uitgereikt door Tom Kleijn, de vorige Slimste Mens.