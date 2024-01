Dierenrechtenorganisaties naar de rechter om afschieten damherten

Twee dierenrechtenorganisaties stappen opnieuw naar de rechter om te voorkomen dat de provincie Zuid-Holland alle damherten in de Hoeksche Waard laat afschieten. Animal Rights en Fauna4Life deden dat enkele jaren geleden ook al, toen met succes. De rechter vond dat Zuid-Holland het besluit om alle dieren af te schieten niet goed had onderbouwd.

De provincie heeft daarna onderzoek laten doen naar alle mogelijkheden om de populatie damherten in de Hoeksche Waard binnen de perken te houden. Volgens Zuid-Holland blijkt dat afschieten “de enige optie” is. De provincie wil dat binnen vijf jaar alle dieren, naar schatting een stuk of veertig, zijn gedood.

Animal Rights en Fauna4Life leggen zich daar echter niet bij neer. Beide organisaties kondigen aan weer naar de rechter te stappen. “We willen dit besluit van tafel laten gooien”, zegt Aysis Plet van Animal Rights. “Dat is de vorige keer gelukt en daar gaan we nu weer voor.” Ze vindt het “geen goed idee” om jagers “een vrijkaart te geven voor een slachtpartij in de Hoeksche Waard”. Volgens de woordvoerster van Animal Rights zit er echter “een sterke lobby” achter dit besluit van de provincie.

Damherten behoren tot de beschermde diersoorten. Toch kunnen provincies onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen voor afschot. Zuid-Holland wil de damherten weg hebben uit de Hoeksche Waard, omdat dit volgens de provincie geen leefgebied is voor deze dieren. Ze vormen volgens de provincie een bedreiging voor de biodiversiteit, richten schade aan de landbouw aan en zouden de verkeersveiligheid in gevaar brengen. “Maar er zijn prima alternatieve maatregelen om schade aan landbouw of gevaar voor het verkeer aan te pakken”, aldus Pauline de Jong van Fauna4Life.