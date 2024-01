Kabinet zoekt alternatieven, maar kan voorlopig niet zonder UNRWA

Het is “heel moeilijk” om op korte termijn de rol van UNRWA te vervangen, zei demissionair minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie in de Tweede Kamer. Wel zoekt hij naar alternatieven voor de VN-organisatie.

Volgens de minister is het “zeker niet het moment om te stoppen met UNRWA of over te gaan tot ontmanteling van de UNRWA”. Daar vroeg de PVV eerder om. “We hebben UNRWA, of je het nu leuk vindt of niet, hard nodig om de komende tijd hulp te blijven leveren” aan de Palestijnse bevolking in de Gazastrook.

Van Leeuwen heeft nieuwe hulp aan UNRWA opgeschort omdat twaalf medewerkers zouden zijn betrokken bij terreurdaden. De VN heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. De 19 miljoen euro die het kabinet voor dit jaar aan UNRWA had toegezegd, is eerder deze maand al overgemaakt.

De bewindsman sprak van een “politiek signaal” aan UNRWA om duidelijk te maken hoe serieus het kabinet de aantijgingen neemt. “Dit is geen incident”, zei Van Leeuwen. Hij spreekt donderdag met de topman van UNRWA en zal dan vragen om het onderzoek snel te doen. Nederland is een van de grootste donoren van de VN-organisatie.

Een deel van de Kamer waaronder de VVD, BBB, SGP en ChristenUnie vraagt de hulp aan de Palestijnen te diversificeren. “We zijn heel hard op zoek naar alternatieve manieren van hulp”, reageerde de minister. Maar het is “onmogelijk” om de VN-organisatie er nu uit te halen.

Van Leeuwen zegt ook een “serieuze bijdrage” te willen leveren aan de wederopbouw van Gaza zodra de oorlog voorbij is, zegt hij Daniëlle Hirsch (GroenLinks-PvdA) toe. Een groot deel van Gaza is verwoest door de Israëlische bombardementen die begonnen na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober.