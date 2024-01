Zoekteam van USAR neemt poolshoogte in Rotterdam

Een zoekteam van USAR (Urban Search and Rescue) heeft woensdagavond poolshoogte genomen bij het door een explosie getroffen pand aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Het team verkende de plek kort en stelde vast dat de situatie te gevaarlijk is om te zoeken, waarna de medewerkers weer vertrokken.

Onder leiding van de politie worden ingestorte woningen ontmanteld. De ingestorte brokstukken worden “stuk voor stuk” uit elkaar gehaald, liet een politiewoordvoerder eerder woensdag weten. Hoe lang de ontmanteling duurt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de operatie woensdagavond en -nacht doorgaat.

Eerder op de dag werd een lichaam geborgen, nadat het door familieleden was ontdekt.

Het pand werd maandag getroffen door een zware explosie, gevolgd door een felle brand. Twee mensen worden nog vermist. Twee anderen raakten gewond. Tientallen woningen raakten zwaar beschadigd.