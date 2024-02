Leveringsproblemen bij Belgische Albert Heijns om boerenblokkade

Protesterende boeren op de grensovergangen tussen Nederland en België zorgen voor problemen met de bevoorrading van Belgische Albert Heijns. Vrachtwagens van de supermarktketen worden op de Belgische wegen soms gehinderd waardoor ze hun bestemming moeilijker bereiken, vertelt een woordvoerder van Albert Heijn. Hiervan ziet de supermarktketen “beperkte effecten” terug in de Belgische winkels.

De minstens 75 winkels van Albert Heijn in België worden bevoorraad vanuit Nederland. Vrijdagochtend zijn meerdere snelwegen door protesterende boeren aan de Belgische kant afgesloten. Boeren blokkeerden donderdagavond ook korte tijd de distributiecentra van andere grote supermarktketens. Bij een distributiecentrum van Jumbo in Woerden en ALDI in Groningen stonden boeren met trekkers voor de poorten. Dat leverde geen problemen voor de bevoorrading in de winkels op, meldden woordvoerders van die bedrijven.