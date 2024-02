OM houdt alle scenario’s open over oorzaak explosie Rotterdam

Het Openbaar Ministerie houdt met alle scenario’s rekening over de oorzaak van de explosie maandag aan de Schammenkamp in Rotterdam. “Alles staat open”, zei de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het Rotterdamse OM bij een persconferentie vrijdagmiddag. Het kan zijn dat er sprake was van een strafbaar feit zoals een aanslag, maar iets anders kan ook de oorzaak zijn.

Volgens haar gaat het onderzoek nog enige tijd duren. Er zit een team op van “ervaren rechercheurs”, aldus de officier.

Drie mensen kwamen door de ontploffing en daaropvolgende brand om het leven.