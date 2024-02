Woningbrand in Alphen aan den Rijn, tientallen woningen ontruimd

Bij een woning in een appartementencomplex aan de Hoflaan in Alphen aan den Rijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De brandweer meldde dat dertig appartementen werden ontruimd, omdat rook zich door de flat verspreidde. Één persoon werd in een ambulance behandeld. De bewoner hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

De overige bewoners werden tijdelijk opgevangen in een centrale ruimte in de flat.

Rond 04.30 uur meldde de brandweer dat de bewoners van twintig appartementen terug mochten naar hun woning. Ongeveer een half uur later mochten ook de meeste andere bewoners terug naar hun appartement. De woning waar de brand ontstond is volgens de brandweer niet meer bewoonbaar.

De oorzaak van de brand is niet bekend.