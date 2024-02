Omwonenden voor de 200e keer in actie bij Chemours

Voor de tweehonderdste keer demonstreren omwonenden bij chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Volgens de organisatoren zijn onder meer ic-arts Diederik Gommers en een aantal Tweede Kamerleden bij de ‘jubileumeditie’ van de actie aanwezig.

Actievoerders staan wekelijks voor de deur bij Chemours, omdat ze willen dat het bedrijf stopt met de uitstoot van schadelijke stoffen. Met behulp van advocate Bénédicte Ficq dienden omwonenden ook al een aangifte in tegen de leidinggevenden van Chemours. Ficq is volgens de organisatoren zaterdagochtend ook aanwezig bij de actie.

De demonstranten strooien met grond die vervuild is met PFAS. Dat is een verzamelnaam voor chemische stoffen die onder meer in antiaanbaklagen van pannen worden gebruikt. PFAS wordt in verband gebracht met verschillende ziekten en aandoeningen, zoals kanker. Tegen Chemours is door de provincie Zuid-Holland een last onder dwangsom opgelegd, omdat bij een controle de stof trifluorazijnzuur (TFA) werd aangetroffen in afvalwater. Daar heeft Chemours geen vergunning voor. TFA valt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook onder PFAS.