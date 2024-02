Grensovergang met België nog steeds dicht door boerenprotest

De grensovergang met België, de A67 bij Eersel, is nog steeds dicht vanwege protesterende boeren, zo laat een woordvoerder van de ANWB weten. De A16 bij Hazeldonk is volgens de ANWB wel weer open. Eerder was het knooppunt Markiezaat (A4) ook weer vrijgegeven.

Sinds de nacht van donderdag op vrijdag blokkeren Belgische boeren de grensovergang, uit protest tegen de Green Deal en omdat ze ontevreden zijn over Europese bemestingsregels. Ook Nederlandse boeren hebben zich uit solidariteit bij de protesten aangesloten.

Momenteel zijn er in Nederland geen andere wegen afgesloten vanwege boerenacties. Vrijdagavond was dat wel het geval. Toen protesteerden boeren ook op meerdere plekken in ons land op snelwegen. Zo was de A7 ter hoogte van Hoorn in beide richtingen dicht. Ook reden boeren in Friesland in de buurt van Drachten de A7 en de N31 op, en werd bij Utrecht langs de A12 ter hoogte van De Meern een oprit geblokkeerd en stonden hooibalen in brand.

Een rijstrook op de snelweg A1 tussen Rijssen en Markelo was nog de hele nacht dicht, omdat hulpdiensten rommel moesten opruimen van brandhaarden na een boerendemonstratie. Er waren diverse brandjes gesticht langs de snelweg in allerlei puin en afval. Inmiddels is de weg weer vrij, aldus de ANWB. Vrijdagavond meldde Rijkswaterstaat dat specialisten de grote stapels puin die waren achtergebleven zouden controleren op asbest. Of dat inderdaad is aangetroffen, kon een woordvoerder zaterdagochtend vooralsnog niet zeggen.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers die zaterdag naar België moeten om goed voorbereid op pad te gaan. “Weggebruikers die die kant op moeten, doen er goed aan de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden. Dat is nog steeds van belang”, aldus de woordvoerder. Vrijdag, toen meerdere grensovergangen dicht waren door de boerenacties, luidde het advies nog de reis naar België indien mogelijk uit te stellen.