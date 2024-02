Twee aanhoudingen na grote drugsvondst in Amsterdam-West

De politie heeft dinsdag een grote partij drugs gevonden in een huis aan de Postjesweg in Amsterdam-West. Het zou om meer dan 100 kilo aan verschillende soorten harddrugs gaan, zoals xtc-pillen, ketamine en cocaïne. De 38-jarige bewoner en een 31-jarige vrouw die in de woning aanwezig was, zijn aangehouden.

Na onderzoek en observaties had de politie het vermoeden dat er drugs in de woning waren. Bij de doorzoeking van het huis werden naast de verdovende middelen ook duizenden euro’s contant geld gevonden. Deze zijn in beslag genomen. De politie gaat door met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.