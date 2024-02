RIVM ontraadt houtstook in groot deel van Nederland

Inwoners van grofweg de noordelijke helft van het land kunnen woensdag beter geen hout stoken, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig, waardoor de rook blijft hangen”. Daarom heeft het instituut een zogeheten stookalert afgegeven voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland en Flevoland. Het advies is om daar geen hout te stoken.

“Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving”, legt het RIVM uit. Het advies geldt de rest van de dag. Op donderdagochtend gaat het waarschijnlijk geleidelijk meer waaien, waardoor rook zich meer kan verspreiden. Het advies geldt niet voor mensen die alleen een houtkachel hebben om hun huis te verwarmen.

In houtrook zitten allerlei schadelijke stoffen, van kankerverwekkende stoffen die onder de noemer PAK’s vallen tot fijnstof en van benzeen tot koolmonoxide. Als het weinig waait, blijft rook met die stoffen erin langer in straten hangen.

Volgens CBS-cijfers die ook woensdag verschenen, heeft een op de drie huishoudens met een haard of houtkachel vorig jaar meer gestookt dan daarvoor. Vooral de hoge gasprijs was daar een reden voor. Een kleinere groep (19 procent) van de haard- en kachelbezitters is juist minder hout gaan stoken. Klimaat en gezondheid werden daar als redenen voor genoemd, net als de prijs van stookhout en pellets.