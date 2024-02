Laatste twee verdachten in grote datingfraudezaak aangehouden

Nog twee verdachten zijn aangehouden in een datingfraudezaak, meldt de politie donderdag. In december vorig jaar werden al acht mensen uit Utrecht opgepakt voor het oplichten van tientallen veelal oudere mannen. Begin januari hield de politie nog een 19-jarige man aan in Capelle aan den IJssel. Woensdag meldde volgens de politie de laatste verdachte in de zaak zich zelf op het bureau. Het gaat om een 27-jarige man.

De laatste twee zitten momenteel vast. Van de acht die eerder werden opgespoord zitten er nog vijf in hechtenis, maar de drie die op vrije voeten zijn blijven wel verdachten in de zaak.

De oplichters spraken met de slachtoffers af via een datingplatform, en beroofden ze vervolgens. In totaal werd van twintig mannen, allemaal 75 jaar of ouder, voor zeker 350.000 euro aan geld en waardevolle spullen als sieraden en goud gestolen.