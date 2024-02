Verdachte S. ontkent ‘met klem’ betrokkenheid bij moord De Vries

Ludgardo S. beweert dat hij niks van doen heeft met de moord op Peter R. de Vries. Hij ontkent betrokkenheid “met klem”, aldus zijn advocaat donderdag. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 35-jarige S. voorverkenningen uitgevoerd voorafgaand aan de aanslag en op internet informatie opgezocht. Daarvoor eiste het OM eerder veertien jaar cel tegen hem.

S. reisde op 22 mei 2021 vanuit Curaçao naar Nederland. Op 11 juni zou hij volgens justitie in Amsterdam een voorverkenning hebben gedaan, maar S. ontkent dit. Zijn advocaat zei dat hij daar die dag was om het “chillen, uitgaan, eten en chickies kijken”. Ook een bezoek aan de hoofdstad op 1 juli met twee andere verdachten ziet justitie als een voorverkenning van de omgeving van de studio van RTL Boulevard en de garage waar De Vries altijd parkeerde. S. verklaarde daar later over: “Ik was er niet van op de hoogte dat die jongens daarmee bezig waren.”

Ook wat hij de avond voor de moordaanslag in de hoofdstad deed wist S. zich niet meer te herinneren. Het OM denkt dat de aanslag op De Vries die avond al had moeten plaatsvinden, maar niet doorging omdat de misdaadverslaggever niet te gast was bij RTL Boulevard. Contacten die S. had met medeverdachte Divainy K. gingen niet over de aanslag op De Vries, stelde zijn verdediging. De twee zouden het hebben over de “handel in mogelijk verboden waar”.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later. Het OM denkt dat de aanslag gepleegd is in opdracht van Ridouan Taghi omdat De Vries de kroongetuige bijstond in het Marengo-proces. Taghi heeft dat altijd ontkend en is ook geen verdachte in de zaak over de moord op De Vries.

Vrijdag gaat het proces verder met de pleidooien van de verdediging van de vermeende moordmakelaar en schutter. Tegen de twee is eerder een levenslange celstraf geëist, net als tegen de vermeende chauffeur van de vluchtauto.

De uitspraak staat gepland in juni.