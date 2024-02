OM eist 14 jaar voor doden 4 maanden oude dochtertje

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Den Bosch veertien jaar gevangenisstraf geëist tegen een 25-jarige man uit Vught. Het OM verdenkt Denilson F. S. ervan in de avond van 20 augustus 2022 zijn vier maanden oude dochtertje met geweld om het leven te hebben gebracht. Het kind zou als gevolg van ernstig hersenletsel zijn overleden. Doodslag, stelt het OM. Ook zou hij zijn één jaar oude zoontje herhaaldelijk hebben mishandeld, evenals zijn toenmalige levensgezel.

De verdachte ontkende tijdens de zitting van de rechtbank dat hij zijn dochtertje iets heeft aangedaan. In plaats daarvan wees hij naar zijn ex-vrouw en haar familie en noemde hij hen “pathologische leugenaars”. Wat de officier van justitie deed schamperen dat hier “een kat in het nauw rare sprongen maakt”. Volgens justitie vertoonde de man al langer gewelddadig gedrag jegens zijn vrouw en kinderen.

Het OM gaf de rechtbank ook in overweging de man tbs met dwangverpleging op te leggen vanwege het risico dat hij na vrijlating opnieuw mishandelingen pleegt. Het OM stelt dit niet als eis te kunnen stellen omdat de verdachte niet heeft meegewerkt aan psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum en dus onduidelijk is of en zo ja welke persoonlijkheidsstoornis hij heeft. Maar de rechtbank kan daarin volgens het OM desondanks een eigen afweging maken.