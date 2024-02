Voordeelkaart voor mensen met beperking straks voor hele EU

Mensen met een beperking kunnen uiterlijk in 2026 in de hele Europese Unie aanspraak maken op hulp en voordelen met een gehandicaptenkaart. Die bewijst dat ze een handicap hebben, waardoor ze bijvoorbeeld korting kunnen krijgen. De EU-landen en het Europees Parlement hebben daarover een principeakkoord gesloten.

Nederland heeft, anders dan een aantal andere EU-landen, nu nog niet zo’n gehandicaptenkaart. Die zou mensen met een beperking maar stigmatiseren, was lang de gedachte. Maar ook Nederland steunt de kaart inmiddels. Die zou mensen wier beperking niet meteen zichtbaar is bijvoorbeeld onzekerheid, ongemak en woordenwisselingen aan loketten en kassa’s kunnen schelen.

De tientallen miljoenen EU-burgers met een beperking krijgen straks een gehandicaptenkaart van hun eigen land, hebben onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement afgesproken. Omdat die in de andere lidstaten wordt erkend, kunnen ze ook daar rekenen op hulp en voordelen in openbaar vervoer, museum of pretpark.

Voor Nederlanders met een beperking was er al wel een speciale parkeerkaart, net als in andere EU-lidstaten. Deze parkeerkaarten worden in heel de EU gelijkgetrokken, zodat gebruikers er zeker van kunnen zijn dat ze die overal kunnen gebruiken.

Aanvragers hoeven niet voor de gehandicaptenkaart te betalen. Zowel de algemene kaart als de parkeerkaart krijgt een QR-code. Die moet fraude bemoeilijken.

De lidstaten en het parlement moeten het akkoord nog bekrachtigen, maar dat is in dit geval een formaliteit.