Eerste boeren arriveren bij provinciehuis Haarlem

De eerste trekkers met protesterende boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Haarlem. Daar verzamelen ze zich om een pamflet met eisen te overhandigen aan gedeputeerde Jelle Beemsterboer van de BBB.

De boeren reden maandagochtend vanuit Beverwijk richting Haarlem om te protesteren tegen nieuwe Europese regels. Onder begeleiding van de politie betraden ze de snelweg bij Velsen.

De provincie verwacht een ordelijk verloop. Een van de aanwezige boeren van LTO Noord zei “geen rottigheid” te willen. BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain zei voorafgaand aan de actie dat de boeren het fatsoenlijk willen houden. Zij erkent dat veel van de maatregelen waar de boeren zich tegen verzetten in Den Haag en Brussel zijn bepaald en de provincie niet direct veel kan betekenen. “Het gaat ook om de emotie, en hier kunnen ze hun verhaal kwijt.”

De boeren eisen onder meer opschorting van de Europese en landelijke regels waardoor ze minder mest mogen uitrijden. Ook willen ze een tijdelijke stopzetting van programma’s voor het landelijk gebied tot er duidelijkheid is over het budget en het beleid. Doel is een “duurzaam economisch perspectief voor de agrarische sector”, staat in de petitie met tien punten van LTO Noord, Boeren in Actie, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

Ook pleiten zij voor het veranderen van de regels voor stikstofuitstoot en legaliseren van zogenoemde PAS-melders. Zij willen ook dat natuurbeleid pas wordt uitgevoerd als er voldoende budget is om de werkzaamheden en het beheer in de toekomst te waarborgen.