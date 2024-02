Politie houdt rekening met brandstichting op asielschip Arnhem

De politie houdt rekening met brandstichting op het opvangschip voor asielzoekers in Arnhem, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitbrak. De oorzaak van de brand staat echter nog niet vast, want het onderzoek loopt nog, aldus de politie maandag. De brand zou uitgebroken zijn in het restaurant van het schip.

De bewoners van de Bellejour, waar de brand uitbrak, en de bewoners van het opvangschip dat daarnaast lag moesten geëvacueerd worden. In totaal ging het om driehonderd mensen. Niemand raakte ernstig gewond. De brandweer was tot zaterdagmiddag bezig om de brand te blussen.

De bewoners van de Bellejour zijn in het weekeinde ondergebracht op een ander schip, dat al in de buurt lag. Het schip waar de brand uitbrak is weggesleept. De bewoners van het naastgelegen schip konden terug naar hun eigen boot.