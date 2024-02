Explosie in schuur waarin drugslab zit in Gelderse dorp Herveld

In een drugslab in het Gelderse dorp Herveld is maandag een explosie geweest, meldt de politie op X. Het drugslab zit in een schuur bij een boerderij aan de Merkenhorststraat.

Hulpdiensten zijn aanwezig en de politie onderzoekt wat er gebeurd is. De politie was niet telefonisch bereikbaar voor meer informatie.

Twee weken geleden was er een explosie met dodelijke afloop in een woonwijk in Rotterdam-Zuid. Deze werd vermoedelijk veroorzaakt door een drugslab. Het grote aantal drugslabs in Nederland is sindsdien verder onder een vergrootglas komen te liggen.