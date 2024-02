Bruins Slot wil niet praten over sancties tegen Israël om Rafah

Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) wil “maximale” diplomatieke druk zetten op Israël om geen grootschalig offensief te beginnen in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Ze wil tot frustratie van linkse partijen in de Tweede Kamer nog niet dreigen met sancties tegen Israël als dat land de operatie toch doorzet.

In Rafah zitten meer dan anderhalf miljoen Palestijnen vast. Ze zijn daar door Israël heen gedirigeerd omdat het daar veilig zou zijn. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt de stad nu toch te willen aanvallen om Israëlische gijzelaars te bevrijden en strijders van Hamas uit te schakelen.

Internationaal is er kritiek op dat voornemen van Netanyahu. Volgens Bruins Slot is zo’n operatie nu ontoelaatbaar omdat het zou leiden tot een “humanitaire catastrofe”. Premier Mark Rutte heeft deze week dat standpunt nog overgebracht in Jeruzalem bij de Israëlische regeringsleider.

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer drongen GroenLinks-PvdA, Volt, DENK, D66 en SP aan op meer dan diplomatieke druk om het offensief tegen te houden. Het zijn “tandeloze woorden” die Netanyahu niet zullen weerhouden, vindt Volt-leider Laurens Dassen.

Kati Piri (GroenLinks-PvdA) wil dat de bewindsvrouw aandringt op een spoedvergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken om over een sanctiepakket tegen Israël te praten als dat land ondanks alle internationale kritiek zijn plan toch doorzet. Jan Paternotte (D66) zei weinig te verwachten van diplomatieke druk.

Over een sanctiepakket wil Bruins Slot nog niet praten. Begin volgende week komt de situatie in Rafah wel aan de orde in de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. De minister hoopt dat er alsnog een nieuwe deal komt tussen Israël en Hamas die het offensief zou kunnen voorkomen.

De EU praat wel over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. De EU-ministers zijn “bijna op het punt” dat ze het eens zijn. Daar wil Bruins Slot nog twee weken op wachten. Als er dan nog geen gezamenlijk besluit ligt, zal ze met eigen maatregelen komen, beloofde ze de Kamer.