Vereerde informateur Putters gaat ‘ontzettend zijn best doen’

De nieuwe informateur Kim Putters is “zeer vereerd dat ik deze taak op me mag nemen. Daar ga ik ontzettend mijn best voor doen.” Dat zei Putters nadat hij een klein uurtje in het Kamergebouw was. Verder wilde hij nog niets kwijt over zijn aanpak en tijdschema. Op een persconferentie donderdagochtend gaat hij een toelichting geven over de manier waarop hij zijn opdracht van de Tweede Kamer wil uitvoeren.

Ongeveer een uur nadat de Tweede Kamer akkoord was gegaan met Putters als nieuwe informateur en met een nieuwe formatieronde, werd de nieuwe informateur door Kamervoorzitter Martin Bosma ontvangen. Uit zijn handen kreeg Putters de opdracht van de Kamer.

De opvolger van Ronald Plasterk moet de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een vruchtbare politieke samenwerking, die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Die samenwerking moet daarnaast kunnen rekenen op voldoende steun in de Kamer. Nadrukkelijk moet naar de vorm worden gekeken, zoals een extraparlementair, gedoog- of minderheidskabinet.

Alle fractievoorzitters zullen voor een gesprek met Putters worden uitgenodigd. Het is niet duidelijk of iedereen op die uitnodiging zal ingaan. Ook is nog niet bekend wanneer die gesprekken van start gaan. Het kan zijn dat die pas na het reces van de Tweede Kamer worden gehouden. Donderdag gaat de Kamer met reces.