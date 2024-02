Zuid-Holland heeft voor de zomer nieuwe commissaris van de Koning

De provincie Zuid-Holland heeft voor de zomer een nieuwe commissaris van de Koning. De sollicitatieprocedure voor de opvolging van de huidige commissaris Jaap Smit start donderdag.

“Binnen vier maanden moet dan de voordracht zijn gedaan”, zei demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die in het provinciehuis in Den Haag de profielschets in ontvangst nam. Dit document met wensen en eisen is opgesteld door de meeste partijen in de Zuid-Hollandse Staten.

De vacature wordt donderdag gepubliceerd. De sollicitatietermijn loopt tot 8 maart. De vertrouwenscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van dertien van de zestien partijen en groepen uit de Staten, bepaalt daarna in samenspraak met de minister met welke kandidaten het in gesprek gaat. Dat leidt uiteindelijk tot een advies aan de Staten en na een debat tot een formele voordracht.

Smit (66) kondigde afgelopen najaar aan dat hij op 1 september 2024 stopt. Uiterlijk in juni wordt bekend wie hem dan opvolgt. De CDA’er is sinds begin 2014 de CdK in Zuid-Holland.

Niet alle partijen doen mee aan het proces. Forum voor Democratie vindt dat een CdK, en ook een burgemeester, door de bevolking gekozen moet worden en niet achter de schermen. Debora Fernald van Groep Doe STOER stapte vorige week uit de commissie. Ze is ontevreden over de representativiteit van het onderzoek dat onder zo’n duizend Zuid-Hollanders was gehouden om input te verzamelen voor de profielschets.

Daarin staat dat de provincie met 3,8 miljoen inwoners iemand zoekt die onder meer betrokken, verbindend, ervaren, integer, inspirerend en dienstbaar naar alle Statenleden is. Dat kan ook iemand zijn die zich als non-binair identificeert. Boven de profielschets staat daarom expliciet ‘m/v/x’. Niet alle partijen konden zich volgens voorzitter Sinan Özkaya van de vertrouwenscommissie daarin vinden, maar toch is besloten dit zo te benoemen om aan te geven dat Zuid-Holland alle opties openhoudt.

“Het is goed dat iedereen zich uitgenodigd voelt” aldus De Jonge. “Zo heb ik dat ‘m/v/x’ gelezen. Het is een mooie, maar loodzware taak. Dat betekent dat je de vijver om uit te kunnen vissen zo groot mogelijk moet houden, om daar de allerbeste commissaris uit te halen.”

Tien van de twaalf provincies hebben nu een man als commissaris. Alleen in Drenthe (Jetta Klijnsma) en Noord-Brabant (Ina Adema) bekleedt een vrouw die functie.