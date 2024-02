Gezondheidsraad adviseert over vaccinatie tegen RS-virus

De Gezondheidsraad komt woensdagmiddag met een advies over het vaccineren tegen het respiratoir syncytieel virus. Het RS-virus kan met name te vroeg geboren baby’s, kinderen met het syndroom van Down of met een aangeboren hartafwijking heel erg ziek maken. Senioren en mensen met hart- of longaandoeningen hebben overigens ook meer kans op complicaties als ze besmet raken.

Het ministerie van VWS heeft om raad gevraagd, omdat er allerlei ontwikkelingen zijn op het gebied van vaccins. Zo zijn er in 2023 twee vaccins tegen het RS-virus goedgekeurd door de Europese medicijnwaakhond EMA, één voor zestigplussers en één voor zestigplussers én vrouwen die in verwachting zijn. De vaccinatie van aanstaande moeders kan helpen de baby vanaf de geboorte te beschermen.